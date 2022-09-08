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ТЭК 08.09.2022 18:30

Министры на Совете ЕС по энергетике 9 сентября не намерены принимать каких-либо решений

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер объяснил журналистам, что на Совете ЕС по энергетике в пятницу не будут принимать каких-либо решений, материалы, представленные комиссией вниманию министров, являются неофициальным документом, "это еще не предложение".

"Это неофициальный документ, излагающий основополагающие идеи, которыми мы хотим поделиться с вами, но мы всегда говорили, что решающим этапом будет Совет ЕС по энергетике (в пятницу, 9 сентября - ИФ), и там мы будем иметь возможность обсудить это с министрами, прежде чем это предложение будет сформулировано окончательно", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Цель этого документа задать направления для завтрашней дискуссии министров, которая укажет нам путь, даст нам больше информации для завершения работы над нашим предложением. Сформулированное и одобренное комиссией предложение послужит основой для решения законодателей (Совета ЕС и Европарламента - ИФ)", - продолжил Мамер.

По его словам, это предложение может быть выдвинуто 13 сентября на уровне Еврокомиссии, что будет зависеть от прогресса, достигнутого к тому времени.

На данном этапе, пояснил он, обсуждаются "цели и возможные действия, которые выразятся в принимаемых мерах". Только потом, отметил он, будут определены инструменты, которые предполагается использовать для достижения поставленных целей.

"То есть предложение (Еврокомиссии - ИФ) не завершено, мы на этой стадии еще ничего не решили, и мы будем прилежно следовать процедуре", - подытожил Мамер.

Другой представитель ЕК Тим Макфи в свою очередь добавил: "После дискуссии министров последует работа на техническом уровне, и затем уже на стол лягут детальные предложения".

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