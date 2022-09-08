Азербайджан и ЕБРР подпишут соглашение о кредите на улучшение системы освещения Гянджи

Правительство Азербайджана и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) на следующей неделе подпишут соглашение о кредите на улучшение системы освещения города Гянджа, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

«Соглашение о кредите будет подписано в рамках визита в Азербайджан президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо (Odile Renaud-Basso). Это будет второй проект «зеленый город», профинансированный ЕБРР в Азербайджане», - подчеркнули в банке.

Как сообщалось ранее, стоимость проекта оценивается в 15 млн евро. Из них ЕБРР предоставит кредит в размере 10 млн евро, международный донор – грант на 2,5 млн евро. Остальное – доля правительства Азербайджана.

Бенефициаром по проекту является производственное объединение «Жилищно-коммунальное хозяйство города Гянджа».

В рамках проекта предусматривается: модернизация сети уличного освещения на отдельных улицах в городе Гянджа, включая внедрение автоматизированных систем управления и мониторинга освещения, замена столбов и силовых кабелей.

Проект позволит обеспечить существенную экономию энергии за счет улучшения инфраструктуры уличного освещения в городе. Это также поможет оптимизировать затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание уличного освещения, повысить качество обслуживания, обеспечить охрану окружающей среды, здоровья и безопасности граждан. Проект также обеспечит переход к «зеленой энергии».

«Президент ЕБРР также примет участие в запуске проекта, направленного на развитие сектора телекоммуникаций, медиа и технологий (TMT) в Азербайджане», - добавили в банке.

В банке добавили, что Рено-Бассо 12-16 сентября посетит с визитом страны Южного Кавказа.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества банк утвердил выделение Азербайджану кредитов 3,6 млрд евро для реализации 181 проекта. В настоящее время активный портфель банка по Азербайджану включает 32 проектов, на которые было выделено 844 млн евро (по состоянию на 31 июля 2022 года – ИФ).

А.Азизов