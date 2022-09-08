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Внешняя политика 08.09.2022 17:52

Мирзиёев поддерживает расширение межпарламентского сотрудничества Баку и Ташкента

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг в Ташкенте принял председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибу Гафарову, стороны обсудили развитие межпарламентского сотрудничества.

В ходе встречи Гафарова передала Мирзиёеву приветствия и добрые пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сайт президента Узбекистана.

«В ходе встречи собеседники особо отметили динамичное развитие всестороннего сотрудничества и наращивание практического взаимодействия обеих стран в соответствии с договоренностями регулярных встреч и контактов на высшем уровне», - подчеркивается в информации.

Было подчеркнуто, что плодотворные результаты визита президента Азербайджана в Узбекистан в июне этого года «дали мощный импульс для продвижения проектов кооперации в различных отраслях экономики, активизации диалога на всех уровнях и гуманитарного обмена».

«В ходе беседы Мирзиёев поддержал дальнейшее расширение межпарламентского сотрудничества в рамках авторитетных многосторонних структур», - говорится в информации.

Э.Шафиев

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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