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Внешняя политика 08.09.2022 18:10

Алиев включил главу «Азерэнержи» в состав МПК с Турцией и Грузией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения об утверждении нового состава азербайджанской стороны в межправительственных комиссиях (МПК) с Турцией и Грузией.

Согласно распоряжениям, в состав комиссии с Грузией включены министр энергетики Азербайджана и президент ОАО «Азербайджан».

Глава Азерэнержи также включен в состав МПК с Турцией.

Э.Шафиев

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Тэги: МПК, ТУРЦИЯ, ГРУЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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