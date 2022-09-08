Алиев включил главу «Азерэнержи» в состав МПК с Турцией и Грузией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения об утверждении нового состава азербайджанской стороны в межправительственных комиссиях (МПК) с Турцией и Грузией. Согласно распоряжениям, в состав комиссии с Грузией включены министр энергетики Азербайджана и президент ОАО «Азербайджан». Глава Азерэнержи также включен в состав МПК с Турцией. Э.Шафиев

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