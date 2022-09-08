Президент Азербайджана утвердил устав Агентства наземного транспорта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об утверждении устава Агентства наземного транспорта (АНТА). Согласно указу, сумма уставного фонда Агентства составляет 5 млн 642,39 тыс. манатов.

АНТА является публичным юридическим лицом, осуществляющим контроль в сфере автомобильного транспорта, обеспечивая потребность в автомобильных перевозках и других автомобильных транспортных услугах в стране за исключением Баку.

Входит в структуру Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Х.Насирзаде



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