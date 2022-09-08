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Транспорт и связь 08.09.2022 18:15

Президент Азербайджана утвердил устав Агентства наземного транспорта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об утверждении устава Агентства наземного транспорта (АНТА).

Согласно указу, сумма уставного фонда Агентства составляет 5 млн 642,39 тыс. манатов.


АНТА является публичным юридическим лицом, осуществляющим контроль в сфере автомобильного транспорта, обеспечивая потребность в автомобильных перевозках и других автомобильных транспортных услугах в стране за исключением Баку.


Входит в структуру Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АГЕНТСТВО, ТРАНСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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