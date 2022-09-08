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Здравоохранение 08.09.2022 18:35

В Азербайджане спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 396 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 816,985 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 502 случаях заражения.


За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались 5 человек (накануне - 7). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 843 человек.


От COVID-19 вылечились 804,115 тыс. (+553 за сутки).


В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 027 человек.


За сутки медики провели 3 772 тестов на коронавирус против 4 343 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 184,639 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде


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Тэги: СТАТИСТИКА, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ


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