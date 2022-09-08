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ТЭК 08.09.2022 19:16

Запасы нефти в США выросли на 8,85 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,85 млн баррелей - до 427,19 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 333 тыс. баррелей и составили 214,81 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 95 тыс. баррелей, до 111,8 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,9 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,9 млн баррелей и сохранения запасов дистиллятов на том же уровне.

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Тэги: США, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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