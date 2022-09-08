Запасы нефти в США выросли на 8,85 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,85 млн баррелей - до 427,19 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 333 тыс. баррелей и составили 214,81 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 95 тыс. баррелей, до 111,8 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,9 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,9 млн баррелей и сохранения запасов дистиллятов на том же уровне.

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