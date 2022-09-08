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ТЭК 08.09.2022 19:20

Нефть умеренно дорожает на фоне данных о запасах в США, Brent - $88,4 за баррель

Цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в четверг после обвала по итогам предыдущей сессии, трейдеры оценивают данные о запасах энергоресурсов в США.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 подорожали на $0,39 (0,44%) - до $88,39 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,56 (0,68%) - до $82,5 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,85 млн баррелей - до 427,19 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Это максимальный недельный прирост с апреля, пишет Trading Economics.

Товарные запасы бензина увеличились на 333 тыс. баррелей и составили 214,81 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов выросли на 95 тыс. баррелей, до 111,8 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,9 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,9 млн баррелей и сохранения запасов дистиллятов на том же уровне.

Накануне Brent упала в цене на 5,2%, завершив торги на минимуме с 24 января, а котировки WTI рухнули на 5,7% - до самой низкой отметки с 11 января - на опасениях дальнейшего повышения процентных ставок центробанками мира и данных о сокращении импорта нефти в Китай.

В начале недели определенную поддержку рынку оказало решение ОПЕК+ сократить квоту на добычу на октябрь на 100 тыс. баррелей в сутки относительно сентября.

При этом аналитики JPMorgan полагают, что группе, возможно, придется уменьшить добычу на 1 млн б/с, чтобы положить конец понижательному тренду и привести физический рынок нефти в соответствие с рынком нефтяных деривативов.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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