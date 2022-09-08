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Макроэкономика 08.09.2022 20:30

Экономический совет Азербайджана обсудил проект госбюджета и макропрогнозы на 2023г

В четверг состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана под председательством премьер-министра Али Асадова, сообщает сайт Кабмина.

На заседании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова и министра финансов Самира Шарифова.


По итогам заседания соответствующим структурам даны поручения по представлению проектов государственного и сводного бюджетов на 2023 год в Кабмин Азербайджана.


Х.Насирзаде


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Тэги: КАБМИН, ЗАСЕДАНИЕ, СОВЕТ


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