Экономический совет Азербайджана обсудил проект госбюджета и макропрогнозы на 2023г

В четверг состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана под председательством премьер-министра Али Асадова, сообщает сайт Кабмина.
На заседании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова и министра финансов Самира Шарифова.
По итогам заседания соответствующим структурам даны поручения по представлению проектов государственного и сводного бюджетов на 2023 год в Кабмин Азербайджана.
Х.Насирзаде
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