Европейские фондовые индексы завершили торги ростом, исключением стал германский индикатор

Европейские фондовые индексы в основном завершили торги в четверг в плюсе, исключением стал германский индикатор.

Рынок отреагировал снижением на решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) поднять все три ключевые процентные ставки сразу на 75 базисных пунктов (б.п.), хотя оно совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Однако ближе к концу торгов большинство индексов развернулось к росту.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 0,5%, до 414,09 пункта.

Французский CAC 40 прибавил 0,3%, британский FTSE 100 - также 0,3%, итальянский FTSE MIB - 0,9%, испанский IBEX 35 - 0,8%, германский DAX потерял 0,1%.

ЕЦБ поднял базовую ставку по кредитам до 1,25% годовых, ставку по депозитам - до 0,75%, ставку по маржинальным кредитам - до 1,5%. Он также заявил о намерении продолжить подъем ставок на следующих нескольких заседаниях.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард отметила в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что дальнейшие темпы увеличения ставок будут определяться поступающими статданными.

"Европейский Центробанк заявил о намерении продолжить резкий подъем ставок, однако в целом, его настрой показался нам гораздо более позитивным, чем можно было ожидать с учетом того, что Россия отрезала Европе поставки газа, - отмечает аналитик IG Крис Бошан, мнение которого приводит The Wall Street Journal. - Распродажа на рынке акций, которую мы наблюдали в конце августа-начале сентября, кажется выдохлась к настоящему времени, хотя перспективы рынка по-прежнему менее чем вдохновляющие".

ЕЦБ повысил прогноз роста потребительских цен на текущий год до 8,1% с 6,8%, на следующий год - до 5,5% с 3,5%, на 2024 год - до 2,3% с 2,1%. Он улучшил прогноз повышения ВВП еврозоны на 2022 год до 3,1% с 2,8%, но понизил прогноз на 2023 и 2024 гг. соответственно до 0,9% с 2,1% и до 1,9% с 2,3%.

"ЕЦБ решил ускорить подъем ставок, как и ожидалось. Это вполне согласуется с тем, что необходимо делать в условиях высокой инфляции. Проблема в том, что с энергетическим кризисом еврозона быстро скатывается в рецессию, и повышение ставок ЕЦБ усугубляет ситуацию", - отмечает аналитик Liberum Capital Йоахим Клемент, которого цитирует агентство Bloomberg.

Подъем ставок и перспективы дальнейшего ужесточения политики ЕЦБ поддержали акции европейских финкомпаний в четверг.

Бумаги Deutsche Bank подорожали на 5,5%, британского банка Barclays - на 2,2%, французских Societe Generale и BNP Paribas - соответственно на 2,6% и 2%, итальянского UniCredit - на 6%.

Котировки акций страховщиков Prudential Plc, AXA и Munich Re повысились на 1,7%, 2,8% и 2%.

Стоимость бумаг Associated British Foods Plc упала на 7,6% в связи со слабым прогнозом компании на 2023 финансовый год. Компания предупредила, что рентабельность принадлежащей ей сети магазинов модной одежды Primark ухудшится в результате неблагоприятных курсовых разниц и подъема цен на электричество.

Акции других британских ритейлеров, занимающихся продажей одежды, Next Plc и Marks & Spencer Plc подешевели на 3,8% и 4,2% соответственно.