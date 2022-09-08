Британцы собираются у Букингемского дворца на фоне сообщений об ухудшении состояния здоровья королевы

Жители Великобритании и туристы приходят к Букингемскому дворцу в Лондоне на фоне сообщений об ухудшении состояния здоровья королевы Елизаветы II, сообщают британские СМИ.

Несмотря на дождливую погоду, у резиденции королевы Великобритании собрались сотни человек с зонтиками, некоторые из них держат в руках цветы.

Десятки человек разместились на ступеньках мемориала, посвящённого королеве Виктории.

Между тем, многие зарубежные лидеры направили свои пожелания выздоровления Елизавете II. Среди них - президент США Джо Байден, который заявил, что он вместе с супругой "всеми мыслями с королевой, ее семьей и народом Великобритании". Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен со своей стороны указала, что Елизавета II - это "легенда". "Она представляет собой историю Европы, которая является нашим общим домом с нашими британскими друзьями", - добавила она. Свои пожелания выздоровления королеве направил и премьер Канады Джастин Трюдо, генсек ООН Антониу Гутерриш и другие.

При этом, у замка Балморал, где находится королева Великобритании, собрались журналисты. Ранее в замок прибыли члены королевской семьи, в частности, наследный принц Чарльз и его сын принц Уильям.

Британские СМИ также сообщают о росте числа фейковых аккаунтов в соцсетях, выдающих себя за прессу, которые сообщают неподтвержденную информацию о королеве.

Ранее в четверг Букингемский дворец сообщил, что врачи выразили беспокойство по поводу состояния здоровья 96-летней британской королевы Елизаветы II и рекомендовали ей остаться под медицинским наблюдением.