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ТЭК 08.09.2022 21:29

Байден обсудил с союзниками вопросы энергетики

Президент США Джо Байден провел разговор по видеосвязи с лидерами стран-союзниц Вашингтона и, в частности, обсудил вопросы энергетики, говорится в заявлении Белого дома.

"Лидеры также обсудили тему использования Россией энергетики в качестве рычага давления и необходимость дальнейшей координации для обеспечения устойчивых и доступных поставок энергоносителей для Европы", - отмечается в нем.

Байден разговаривал по видеосвязи с премьером Канады Джастином Трюдо, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьером Италии Марио Драги, премьером Японии Фумио Кисидой, с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Британии Лиз Трасс, а также в разговоре принимали участие представители Франции и Евросоюза.

Кроме того, в ходе разговора Байден сообщил Трасс, что ему доложили об ухудшении состоянии здоровья королевы Елизаветы II.

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Тэги: США, ЗАПАД, ЛИДЕРЫ, ЭНЕРГЕТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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