Байден обсудил с союзниками вопросы энергетики

Президент США Джо Байден провел разговор по видеосвязи с лидерами стран-союзниц Вашингтона и, в частности, обсудил вопросы энергетики, говорится в заявлении Белого дома.

"Лидеры также обсудили тему использования Россией энергетики в качестве рычага давления и необходимость дальнейшей координации для обеспечения устойчивых и доступных поставок энергоносителей для Европы", - отмечается в нем.

Байден разговаривал по видеосвязи с премьером Канады Джастином Трюдо, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьером Италии Марио Драги, премьером Японии Фумио Кисидой, с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Британии Лиз Трасс, а также в разговоре принимали участие представители Франции и Евросоюза.

Кроме того, в ходе разговора Байден сообщил Трасс, что ему доложили об ухудшении состоянии здоровья королевы Елизаветы II.