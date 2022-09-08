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Происшествия 08.09.2022 21:32

Скончалась королева Великобритании Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни на 97-м году жизни, говорится в заявлении Букингемского дворца, распространенном в четверг.

"Королева мирно скончалась сегодня днем в замке Балморал", - говорится в заявлении Букингемского дворца, размещенном в твиттере.

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Тэги: БРИТАНИЯ, КОРОЛЕВА, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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