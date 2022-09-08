Скончалась королева Великобритании Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни на 97-м году жизни, говорится в заявлении Букингемского дворца, распространенном в четверг. "Королева мирно скончалась сегодня днем в замке Балморал", - говорится в заявлении Букингемского дворца, размещенном в твиттере.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».