США увеличат военное присутствие в странах Балтии

США увеличат военное присутствие в Эстонии и других странах Балтии, сообщил глава эстонского Минобороны Эстонии Ханно Певкур (Hanno Pevkur) по итогам состоявшейся в четверг беседы с министром обороны США Ллойдом Остином на авиабазе Рамштайн в Германии.

"Министр обороны Остин подтвердил, что в соответствии с договоренностью, достигнутой на мадридском саммите (НАТО - ИФ), США в ближайшее время увеличат ротацию американских подразделений и проведение учений в Эстонии и других странах Балтии. Это сильный сигнал о продолжении присутствия США в регионе и поможет усилить наше коллективное сдерживание на восточном фланге НАТО", - цитирует Певкура пресс-служба эстонского Минобороны.

Как сказал министр, "Эстония продолжит поддерживать Украину как вооружением, так и усилит подготовку военнослужащих". "На сегодняшней встрече было четко обозначено, что обучение становится таким же важным фактором, как и поставки вооружений для Украины. Особенно важно это будет в ближайшие месяцы, когда у Украины появится реальная возможность взять на себя инициативу на поле боя", - отметил он.

С февраля этого года Эстония оказала помощь Украине в размере 250 миллионов евро, что составляет 1/3 годового оборонного бюджета республики. Пакет помощи, который в последний раз был одобрен правительством в августе, включает в себя поставки оружия и обучение солдат, а также развертывание совместно с Германией еще одного полевого госпиталя. Он поступит на Украину в ближайшее время.

Так называемая Рамштайнская конференция помощи Украине, или Украинская консультативная группа по обороне, является форматом, инициированным Соединенными Штатами, впервые была проведена 26 апреля. К настоящему времени состоялись две очные и две онлайн-встречи на уровне министров. Нынешняя встреча является пятой по счету, в ней приняли участие представители более 40 стран.