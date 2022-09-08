Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

07.09 $/bbl +/- WTI 81.94 -4.94 Brent 88.00 -4.83

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.09.2022 22:25

США увеличат военное присутствие в странах Балтии

США увеличат военное присутствие в Эстонии и других странах Балтии, сообщил глава эстонского Минобороны Эстонии Ханно Певкур (Hanno Pevkur) по итогам состоявшейся в четверг беседы с министром обороны США Ллойдом Остином на авиабазе Рамштайн в Германии.

"Министр обороны Остин подтвердил, что в соответствии с договоренностью, достигнутой на мадридском саммите (НАТО - ИФ), США в ближайшее время увеличат ротацию американских подразделений и проведение учений в Эстонии и других странах Балтии. Это сильный сигнал о продолжении присутствия США в регионе и поможет усилить наше коллективное сдерживание на восточном фланге НАТО", - цитирует Певкура пресс-служба эстонского Минобороны.

Как сказал министр, "Эстония продолжит поддерживать Украину как вооружением, так и усилит подготовку военнослужащих". "На сегодняшней встрече было четко обозначено, что обучение становится таким же важным фактором, как и поставки вооружений для Украины. Особенно важно это будет в ближайшие месяцы, когда у Украины появится реальная возможность взять на себя инициативу на поле боя", - отметил он.

С февраля этого года Эстония оказала помощь Украине в размере 250 миллионов евро, что составляет 1/3 годового оборонного бюджета республики. Пакет помощи, который в последний раз был одобрен правительством в августе, включает в себя поставки оружия и обучение солдат, а также развертывание совместно с Германией еще одного полевого госпиталя. Он поступит на Украину в ближайшее время.

Так называемая Рамштайнская конференция помощи Украине, или Украинская консультативная группа по обороне, является форматом, инициированным Соединенными Штатами, впервые была проведена 26 апреля. К настоящему времени состоялись две очные и две онлайн-встречи на уровне министров. Нынешняя встреча является пятой по счету, в ней приняли участие представители более 40 стран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАЛТИЯ, США, ПРИСУТСТВИЕ


Похожие новости


США будут оценивать, нужны ли американские подкрепления в странах Балтии - Пентагон Страны Балтии получили от США разрешение на поставку Украине оружия - заявление Трамп похвалил Балтийские страны за финансирование военных программ Президенты стран Балтии попросят Трампа усилить военное присутствие в регионе - СМИ Президент Литвы ждет от встречи лидеров стран Балтии с Трампом принятия декларация в поддержку безопасности региона Эстонские дипломаты готовят встречу президентов стран Балтии с Дональдом Трампом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az