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Внешняя политика 08.09.2022 23:03

Спецпредставитель МИД РФ находится в Баку для обсуждения перспектив заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией

С целью обсуждения перспектив заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией в Баку находится спецпредставитель главы МИД России Игорь Ховаев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам с этой целью Ховаев посетит и Ереван.

«В эти дни в Баку находится спецпредставитель министра иностранных дел Игорь Ховаев для обсуждения перспектив заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией. В ближайшее время он планирует с этой же целью посетить Ереван. В целом российская сторона придает первостепенное значение реализации трехсторонних заявлений на высшем уровне, включая разблокирование транспортных связей на Южном Кавказе, делимитацию, демаркацию азербайджано-армянской границы, укрепление контактов между Баку и Ереваном по линии гражданских обществ», - сказала Захарова.

По ее словам, РФ последовательно на всех уровнях предпринимает усилия, чтобы указанные договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении были реализованы в полном объеме. «Это обеспечит условия для формирования устойчивого мира на Южном Кавказе», - заявила она.

Р.Ахмедов

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Тэги: РФ, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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