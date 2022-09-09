Папикян рассказал Калю о ситуации на границе Азербайджана и Армении

Повестку армяно-американского сотрудничества в области обороны обсудили на встрече в Пентагоне министр обороны Армении Сурен Папикян и замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль.

"На встрече Папикян и Каль обсудили всю повестку сотрудничества Армении и США в области обороны. Достигнуты договоренности по углублению сотрудничества в миротворческих миссиях, в сферах военного образования, военной медицины и других областях", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Папикян рассказал Калю о сформировавшейся вокруг Армении военно-политической ситуации, обстановку на армяно-азербайджанской границе.

"Стороны подчеркнули важность усилий, направленных на достижение долгосрочного мира и стабильности в регионе. На встрече были затронуты также представляющие взаимный интерес вопросы международной безопасности", - отметили в Минобороны Армении.