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Регион 09.09.2022 11:24

Папикян рассказал Калю о ситуации на границе Азербайджана и Армении

Повестку армяно-американского сотрудничества в области обороны обсудили на встрече в Пентагоне министр обороны Армении Сурен Папикян и замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль.

"На встрече Папикян и Каль обсудили всю повестку сотрудничества Армении и США в области обороны. Достигнуты договоренности по углублению сотрудничества в миротворческих миссиях, в сферах военного образования, военной медицины и других областях", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Папикян рассказал Калю о сформировавшейся вокруг Армении военно-политической ситуации, обстановку на армяно-азербайджанской границе.

"Стороны подчеркнули важность усилий, направленных на достижение долгосрочного мира и стабильности в регионе. На встрече были затронуты также представляющие взаимный интерес вопросы международной безопасности", - отметили в Минобороны Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, США, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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