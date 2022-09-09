ГНС за 8 месяцев увеличила сбор налогов в госбюджет почти в 1,7 раза

Государственная налоговая служба (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана увеличила в январе-августе 2022 года сбор налогов и пошлин в госбюджет на 67,8% - до 9 млрд 787,4 млн манатов, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.
«Налоговые поступления в госбюджет в очередной раз достигли высоких показателей, и за январь-август 2022 года в госбюджет перечислено 9 млрд 787,4 млн манатов. Это на 3 млрд 954,2 млн манатов или на 67,8% больше, чем в соответствующем периоде 2021 года», - написал Джаббаров на своей facebook странице.
Поступления в госбюджет по линии ГНС в госбюджет Азербайджана на 2022 год предусмотрены на уровне 11 млрд 740 млн манатов.
Х.Насирзаде
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