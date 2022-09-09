Турецкий контингент в Совместном турецко-российском мониторинговом центре в Азербайджане возглавит генерал-майор Акпынар

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу принял генерал-лейтенанта Абдуллаха Катырчы, у которого истек срок полномочий в качестве главы турецкого контингента Совместного турецко-российского мониторингового центра (действует в Агдамском районе Азербайджана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минобороны, на встрече Гасанов и Катырчы обсудили тесное двустороннее сотрудничество Баку и Анкары.

По данным ведомства, турецкий контингент Мониторингового центра теперь будет возглавлять генерал-майор Фатих Акпынар.

Х.Насирзаде





