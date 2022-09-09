AZAL осуществила первый технический рейс из Баку в аэропорт Зангилана

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в пятницу совершила свой первый технический полет в Зангиланский международный аэропорт.
«Самый крупный пассажирский лайнер AZAL – Airbus «A340-500»- успешно выполнил технический полет и приземлился на взлетно-посадочной полосе Зангиланского международного аэропорта, являющимся первым, построенным в Восточно-Зангезурском экономическом районе», - сообщили в компании.
По данным AZAL, технический полет по маршруту Баку-Зангилан длился 45 минут.
«Зангиланский аэропорт технически полностью оснащен и обеспечен всем необходимым авиационным оборудованием, завершено строительство вышки HHI, которая оснащена автоматизированными системами управления воздушным движением», - говорится в сообщении.
Президент ЗАО «AZAL» Джахангир Аскеров сообщил, что ввод в эксплуатацию Зангиланского международного аэропорта состоится в ближайшее время.
«Учитывая выгодное географическое положение, Зангиланский аэропорт станет многофункциональной воздушной гаванью и важным инструментом для решения экономических, транспортных и социальных вопросов региона», - сказал Аскеров, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Он добавил, что Зангилаинский аэропорт, как и другие международные аэропорты страны, этот способен принимать большие современные самолеты и отвечает всем высоким мировым стандартам и требованиям.
Как сообщалось, новому аэропорту в Зангилане присвоены международные коды ICAO и IATA (UBBZ и ZZE соответственно), а также все позывные навигационных средств организации EUROCONTROL.
Строительство международного аэропорта в Зангилане началось весной 2021 года. Длина взлетно-посадочной полосы Зангиланского международного аэропорта составляет 3 000 метров, ширина - 60 метров. Пропускная способность терминала воздушной гавани рассчитана на 200 пассажиров в час. Площадь перрона составляет 60 кв. м.
Зангиланский международный аэропорт станет вторым аэропортом (первый – в Физули), построенным на освобожденных территориях Азербайджана.
Н.Аббасова
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