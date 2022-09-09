Москва готова к сотрудничеству с Баку и Тегераном для развития МТК «Север-Юг» - Новак

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва готова к сотрудничеству с Баку и Тегераном для развития международного транспортного коридора «Север-Юг».
«Сегодня мы начали работу в соответствии с поручениями президентов наших стран. Уверен, что наши переговоры будут продуктивными, поскольку и для Азербайджана, и для России, и для Ирана развитие международного транспортного коридора является очень важным направлением нашего трехстороннего сотрудничества. Актуальность ТК «Север-Юг» обозначена в соглашении о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией», - сказал Новак в пятницу в Баку на первой трехсторонней встречи по развитию МТК «Север-Юг».
Как сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях 6-го каспийского саммита в Ашхабаде президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о заинтересованности азербайджанской стороны в развитии коридора и перезапуску проекта железнодорожной ветки Решт-Астара (на территории Ирана).
«Путин, в свою очередь, выразил готовность обсудить вопросы финансирования для реализации этого проекта. 19 июля в ходе визита российской делегации в Тегеран руководители двух стран подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии МТК «Север-ЮГ» и приняли решение создать соответствующую рабочую группу», - отметил он.
Новак добавил, что Россия готова к плодотворному взаимодействию в трехстороннем формате. «Это позволит обеспечить бесшовную транспортировку грузов из России до иранских портов в Персидском заливе. Уверен, что полноформатное использование транспортно-логистического потенциала окажет влияние на уровень нашей торговли, на объемы грузов, экономической активности участников. В настоящее время коридор характеризуется наличием отличающихся по ряду параметров транспортных систем с различными таможенными режимами, ж/д инфраструктурой со смешанной шириной колеи. Мы предлагаем рассмотреть следующие направления: строительство отрезка ж/д Решт-Астара в целях создания единой железнодорожной сети западного маршрута МТК», - отметил он.
Вице-премьер РФ подчеркнул, что по оценкам специалистов, строительство отрезка железной дороги на указанном участке позволит увеличить грузопоток по западному коридору до 15 млн тонн в ближайшей перспективе. «В этой связи необходимо в первую очередь урегулировать вопросы имущественных прав на землю, а также обеспечить защиту инвестиций сторон. Второе – это определение и взаимодействие уполномоченных организаций, имеющих необходимую компетенцию и административный ресурс для комплексного решения вопросов. Третье – создание сквозного логистического сервиса по перевозкам на МТК, а также механизма согласования тарифных ставок на транспортировку товаров по всему маршруту следования, предоставление полного комплекса мультимодальных логистических услуг. Четвертое – развитие логистических центров и сервисов для перевалки российских грузов в портах Энзели, Бендер-Аббас, использование терминала в порту Бендер-Аббас для перевалки грузов, следующих в страны и из стран Персидского залива и Южной Азии. Пятое – создание транспортно-логистического хаба в портовой зоне Бендер-Аббас», - добавил Новак.
Б.Рустамбеков, Э.Шафиев
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