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Транспорт и связь 09.09.2022 12:20

Транзитные перевозки через Азербайджан за 8 мес. увеличились почти в 1,5 раза - Мустафаев

Азербайджан придает большое значение развитию транспортной инфраструктуры и транспортных коридоров, заявил вице-премьер Шахин Мустафаев.

«Только за 8 месяцев текущего года рост транзитных перевозок составил 47%. Что касается проекта транспортного коридора «Север-Юг», то он также имеет важное значение, так обладает большими возможностями. В частности, этот проект позволит доставлять грузы в страны Балтии, Персидского залива, Средиземного моря»,- сказал Мустафаев в пятницу в Баку на первой трехсторонней встречи в формате Азербайджан-РФ-Иран по развитию МТК «Север-Юг».

Вице-премьер отметил, что для развития этого транспортного коридора необходимо расширение пропускных пунктов, определение тарифов и объемов грузоперевозок.

По его словам, в этом контексте Азербайджан активно развивает железнодорожную сеть страны, применяет самые современные технологии. Также сейчас разрабатывается проект расширения возможности грузоперевозок через порт Алят до 25 млн тонн в год и контейнерного терминала до 500 тыс. TEU.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТРАНСПОРТ, КОРИДОРЫ, ЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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