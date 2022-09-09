Транзитные перевозки через Азербайджан за 8 мес. увеличились почти в 1,5 раза - Мустафаев

Азербайджан придает большое значение развитию транспортной инфраструктуры и транспортных коридоров, заявил вице-премьер Шахин Мустафаев.
«Только за 8 месяцев текущего года рост транзитных перевозок составил 47%. Что касается проекта транспортного коридора «Север-Юг», то он также имеет важное значение, так обладает большими возможностями. В частности, этот проект позволит доставлять грузы в страны Балтии, Персидского залива, Средиземного моря»,- сказал Мустафаев в пятницу в Баку на первой трехсторонней встречи в формате Азербайджан-РФ-Иран по развитию МТК «Север-Юг».
Вице-премьер отметил, что для развития этого транспортного коридора необходимо расширение пропускных пунктов, определение тарифов и объемов грузоперевозок.
По его словам, в этом контексте Азербайджан активно развивает железнодорожную сеть страны, применяет самые современные технологии. Также сейчас разрабатывается проект расширения возможности грузоперевозок через порт Алят до 25 млн тонн в год и контейнерного терминала до 500 тыс. TEU.
Б.Рустамбеков
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