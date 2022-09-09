Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

08.09 $/bbl +/- WTI 82.31 +0.37 Brent 88.29 +0.29

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.09.2022 13:03

Траур по Елизавете II начался в Великобритании

Первый день траура по королеве Елизавете II начался в Великобритании, подданные отдают дань памяти дольше всех правившему монарху Соединенного королевства, сообщает Sky News.

Ожидается, что позже в пятницу ставший королем сын Елизаветы Карл III и его супруга Камилла вернутся из замка Балморал (Шотландия) в Лондон, где он встретится с премьер-министром Лиз Трасс.

Трасс и министры ее правительства примут участие в поминальной службе по королеве, которая пройдет в Соборе Святого Павла в центре Лондона.

Также в пятницу правительство должно объявить, как долго будет длиться национальный траур. Ожидается, что он продлится примерно 12 дней. Кроме того, будет объявлено, что день похорон Елизаветы II будет нерабочим.

Вечером в пятницу, как ожидается, король Карл III обратится к подданным с первым телевизионным обращением. В центре Лондона раздадутся 96 пушечных выстрелов в память о каждом годе, прожитом королевой. В Вестминстерском аббатстве, Соборе Святого Павла и Виндзорском замке зазвучат колокола.

Елизавета II скончалась в четверг в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az