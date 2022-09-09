Траур по Елизавете II начался в Великобритании

Первый день траура по королеве Елизавете II начался в Великобритании, подданные отдают дань памяти дольше всех правившему монарху Соединенного королевства, сообщает Sky News.

Ожидается, что позже в пятницу ставший королем сын Елизаветы Карл III и его супруга Камилла вернутся из замка Балморал (Шотландия) в Лондон, где он встретится с премьер-министром Лиз Трасс.

Трасс и министры ее правительства примут участие в поминальной службе по королеве, которая пройдет в Соборе Святого Павла в центре Лондона.

Также в пятницу правительство должно объявить, как долго будет длиться национальный траур. Ожидается, что он продлится примерно 12 дней. Кроме того, будет объявлено, что день похорон Елизаветы II будет нерабочим.

Вечером в пятницу, как ожидается, король Карл III обратится к подданным с первым телевизионным обращением. В центре Лондона раздадутся 96 пушечных выстрелов в память о каждом годе, прожитом королевой. В Вестминстерском аббатстве, Соборе Святого Павла и Виндзорском замке зазвучат колокола.

Елизавета II скончалась в четверг в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет.