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Дальнее зарубежье 09.09.2022 12:52

Совет ЕС одобрил приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ

Совет ЕС в пятницу одобрил полную приостановку соглашения Евросоюза с Россией об упрощенном визовом режиме: для россиян повышается визовый сбор и увеличивается длительность оформления визы.

"Сегодня Совет утвердил решение полностью приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Следовательно, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Приостановка соглашения предусматривает для граждан РФ повышение визового сбора с 35 евро до 80 евро, необходимость предоставлять для оформления визы дополнительные документы, увеличение сроков оформления визы, а также более строгие правила выдачи многократных виз.

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