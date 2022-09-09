Совет ЕС одобрил приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ

Совет ЕС в пятницу одобрил полную приостановку соглашения Евросоюза с Россией об упрощенном визовом режиме: для россиян повышается визовый сбор и увеличивается длительность оформления визы.
"Сегодня Совет утвердил решение полностью приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Следовательно, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.
Приостановка соглашения предусматривает для граждан РФ повышение визового сбора с 35 евро до 80 евро, необходимость предоставлять для оформления визы дополнительные документы, увеличение сроков оформления визы, а также более строгие правила выдачи многократных виз.
Нормализация отношений между Баку и Ереваном не имеет альтернативы – Мустафаев
Турецкий контингент в Совместном турецко-российском мониторинговом центре в Азербайджане возглавит генерал-майор Акпынар
AZAL осуществила первый технический рейс из Баку в аэропорт Зангилана
Азербайджан в Карабахе и В.Зангезуре ведет работы по созданию транспортной инфраструктуры протяженностью 1,5 тыс. км - Мустафаев
РФ предлагает Азербайджану и Ирану двусторонние пилотные проекты в рамках упрощенного таможенного коридора - Новак
Транзитные перевозки через Азербайджан за 8 мес. увеличились почти в 1,5 раза - Мустафаев
Число случаев COVID-19 в мире приближается к 607,5 млн - университет Хопкинса
Госагентство ОМС отбирает страховщика
Совет ЕС утвердит предложение ЕК о приостановке облегченного визового режима с Россией
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Caspian Energy Club организовали бизнес-тур в Шеки
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ