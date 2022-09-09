Совет ЕС одобрил приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ

Совет ЕС в пятницу одобрил полную приостановку соглашения Евросоюза с Россией об упрощенном визовом режиме: для россиян повышается визовый сбор и увеличивается длительность оформления визы.

"Сегодня Совет утвердил решение полностью приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Следовательно, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Приостановка соглашения предусматривает для граждан РФ повышение визового сбора с 35 евро до 80 евро, необходимость предоставлять для оформления визы дополнительные документы, увеличение сроков оформления визы, а также более строгие правила выдачи многократных виз.