Азербайджан в Карабахе и В.Зангезуре ведет работы по созданию транспортной инфраструктуры протяженностью 1,5 тыс. км - Мустафаев

Развитие Международного транспортного коридора «Север-Юг» создаст новые возможности для всех стран региона, важно воспользоваться ими, заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Новые реалии в регионе создадут новые возможности для развития транспортных коммуникаций, открытия новых транспортных дорог, а также усиления торговых связей. В этом контексте крайне важно странам региона воспользоваться новыми возможностями для расширения маршрутов транспортного коридора Север-Юг», - сказал Мустафаев в пятницу в Баку на первой трехсторонней встречи официальных лиц Азербайджана, России и Ирана по развитию этого коридора.

Вице-премьер Азербайджана выразил уверенность, что достигнутые между сторонами договоренности ускорят предстоящие работы, а также усилят транзитный потенциал, увеличат объем транзитных перевозок.

Мустафаев также отметил, что в Восточном Зангезуре и Карабахе интенсивно ведутся работы по восстановлению и строительству транспортной инфраструктуры. Строительство автомобильной дороги Горадиз-Агбенд (протяженность 124 км) завершено на 59%, железной дороги Горадиз-Агбенд (протяженность 110 км) – на 38%, железной дороги (протяженность 58 км) Барда-Агдам – на 58%. В целом на этой территории идут строительно-восстановительные работы дорог общей протяженностью 1543 км.

Б.Рустамбеков, Х.Насирзаде





