Tesla хочет построить завод по производству гидроксида лития в Техасе

Американский автопроизводитель TeslaInc. рассматривает возможность строительства завода по выпуску гидроксида лития для его последующего использования в аккумуляторах для электромобилей, пишет CNBC со ссылкой на сообщение управления главного финансиста штата Техас.

Компания рассчитывает открыть предприятие в Техасе на побережье Мексиканского залива. Если власти штата одобрят заявку, строительство может начаться уже в четвертом квартале 2022 года и завершиться в течение двух лет.

Глава Tesla Илон Маск ранее говорил о том, что компании может потребоваться самостоятельно заняться производством лития из-за резкого роста цен на это сырье, используемое в батареях. Литий подорожал в два с лишним раза с начала года, согласно данным Benchmark Mineral Intelligence.

Кроме того, открытие завода на территории США позволит Tesla диверсифицировать свои источники поставок, поскольку в настоящий момент на Китай приходится более половины всех мировых мощностей по переработке лития, а на США - всего 1%, отмечает CNBC.

Акции Tesla дорожают на 1,4% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала года капитализация компании упала на 17,9%, до $889 млрд.