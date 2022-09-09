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Это интересно 09.09.2022 17:36

Власти Таиланда планируют с 1 октября отменить все ограничения, связанные с пандемией

Власти Таиланда планируют с 1 октября отменить все ограничения для туристов, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщила в пятницу исполнительный директор по Европе, Африке и Ближнему Востоку Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Титипорн Маненате.

"С 1 июля отменены ограничения на въезд, в том числе требование о регистрации на платформе ThailandPass перед поездкой. Вакцинированные туристы сейчас въезжают только с сертификатом вакцинации, причем признаны и "Спутник V", и "Спутник Лайт". Невакцинированным нужно иметь ПЦР-тест. А с 1 октября мы планируем полностью отменить режим пандемии, введенный из-за коронавируса: все ограничения будут сняты, включая ПЦР-тесты", - сказала она на пресс-конференции в Москве.

По словам Маненате, решение о необходимости носить или не носить маски туристы смогут принимать сами.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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