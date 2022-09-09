В Пентагоне провели секретные совещания по теме усиления позиций РФ и КНР в космосе

Руководство Минобороны США на этой неделе организовало секретные совещания, посвященные успехам РФ и КНР в развитии военного потенциала в космосе, сообщает Defense news.
"Лидеры Пентагона собрали на этой неделе важнейшую группу советников, чтобы обсудить успехи Китая и России в космосе, а также усилия военных США по защите и сохранению доступа к своим, находящимся на орбите Земли силам", - отмечает издание.
"Замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что темой секретных встреч 6 и 7 сентября было возможное развитие державами-конкурентами космических вооружений. Также внимание уделили возросшей зависимости Китая от космического пространства в сфере разведки, сбора и передачи данных, коммуникаций", - пишет Defense news.
Также речь шла об испытании Китаем cистем частично-орбитального бомбометания: речь идет о стратегических ракетах, боевое оснащение которых после запуска и выхода на низкую околоземную орбиту, совершив неполный оборот по орбите, поражало бы цель на поверхности Земли. Технологию впервые испытали в 1960-е годы в СССР. Система не имела лимита дальности стрельбы, а траектория орбитального полёта затрудняла отслеживание летящего объекта.
В свою очередь Кол выразил мнение, что оружие, основанное на этой технологии, все равно не позволяет обойти системы раннего предупреждения США. Он подчеркнул, что никакие из успехов КНР в развитии военного потенциала не "подрывают основ ядерного сдерживания" США.
Однако он заявил о необходимости продолжать инвестировать в размещенные в космосе системы оповещения о запусках ракет и отслеживания их полетов. Космические силы США в следующие пять лет планируют потратить на эти цели $24,5 млрд. В частности, в 2023 финансовом году $1,2 млрд должны пойти на спутники, которые будут следить за гиперзвуковыми ракетами. В то же время Кол напомнил, что США модернизируют средства перехвата баллистических ракет и оборону против крылатых ракет.
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