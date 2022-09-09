ЕЦБ проверит готовность банков еврозоны к последствиям газового кризиса

Европейский центральный банк (ЕЦБ) хочет убедиться в готовности банков к потенциальному росту числа корпоративных дефолтов и возникновению проблем с ликвидностью у энергокомпаний на фоне резкого сокращения поставок газа из России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, еще в прошлом месяце ЕЦБ направил банкам уведомления с просьбой проанализировать возможные последствия прекращения поставок газа в Европу для их бизнеса. Регулятор ждет ответов от фининститутов до середины сентября, после чего планирует до конца месяца обсудить полученную информацию с руководителями банков, отмечают источники.
ЕЦБ ждет, что банки создадут достаточные резервы на возможные потери по ссудам, проанализировав, какие из их клиентов наиболее подвержены рискам газового кризиса, а также просчитав потенциальные последствия для компаний, которых эта ситуация не касается напрямую. Банкам также нужно показать, что они проводят внутренние стресс-тесты и регулярно пересматривают экономические допущения.
Одним из проблемных участков для фининститутов является рынок торговли энергетическими деривативами, хотя здесь активно лишь небольшое число банков, говорят источники.
По их словам, ЕЦБ требует от фининститутов продемонстрировать, каким образом результаты проведенного анализа скажутся на их общей стратегии.
Как отмечает Bloomberg, ожидаемый рост потерь банков ставит под вопрос их дивидендные выплаты.
Глава наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа ранее заявлял, что ЕЦБ просит банки пересмотреть уровни достаточности капитала с учетом "достаточно консервативных и неблагоприятных макроэкономических сценариев".
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