Банк Англии перенесет заседание на неделю в связи с кончиной Елизаветы II

Банк Англии принял решение отложить на неделю сентябрьское заседание, на котором будет обсуждаться изменение ключевой процентной ставки, из-за национального траура в связи со смертью королевы Елизаветы II, говорится в сообщении ЦБ.

Заседание Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC) состоится 22 сентября, а не 15 сентября, как планировалось ранее. Решение будет объявлено в 14.00 МСК.

Экономисты Deutsche Bank прогнозируют, что ключевая ставка Банка Англии будет повышена на 50 базисных пунктов, до 2,25% годовых, при этом многие члены MPC могут проголосовать за подъем на 75 б.п.