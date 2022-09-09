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Дальнее зарубежье 09.09.2022 19:49

Еврокомиссия советует странам ЕС пересмотреть признание виз, выданных ранее гражданам РФ

Европейская комиссия (ЕК) рекомендует государствам ЕС вновь провести оценку признания виз, уже выданных россиянам, заявила в пятницу член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон.

"По состоянию на сегодняшний день действительны менее миллиона виз, выданных россиянам. Но сейчас с новым визовым режимом в отношении России есть смысл пересмотреть вопрос о том, стоит ли продолжать признавать уже выданные визы", - заявила Йохансон на пресс-конференции в Нуйямаа (Финляндия).

"Это не просто возможность для стран-членов, это рекомендация", - добавила она.

Йохансон отметила, что позднее в пятницу ЕК опубликует руководство по действиям в условиях нового визового режима с Россией. По ее словам, визу будет проще получить журналистам, а также по гуманитарным причинам и семейным обстоятельствам.

"В отношении остальных, кто прибывает по несущественным причинам, нам нужно будет проводить более тщательную оценку, которая займет время, этот процесс будет более затратным. В отношении выдачи таких виз нам следует быть гораздо более строгими", - сказала она.

Несколько дней назад глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что наличие шенгенской визы не является для россиян гарантией на въезд в страны Евросоюза.

"Министры договорились, что государства будут использовать национальные возможности, чтобы держать под контролем поток людей, пересекающих границы. Факт наличия визы не означает право на въезд в страну. Разумеется, это необходимое условие, но даже если визу выдали, может так случится, что вам откажут", - сказал Боррель на межпарламентской конференции по вопросам общей внешней политики, политики безопасности и обороны.

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