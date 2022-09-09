AKIA направит около 97 тыс. манатов на оплату услуг консультанта

Агентство по аграрным кредитам и развитию (AKIA) выбрало консультанта на проведение анализа ситуации по существующему механизму государственной поддержки фермеров, определению стратегических целей и направлениям увеличения эффективности. Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.etender.gov.az, с ООО «Seft Consulting» подписан соответствующий контракт. Сумма контракта – 96,76 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

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