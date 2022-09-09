Президент Азербайджана утвердил соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственное соглашение с Россией «О сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности». Текст указа опубликован в пятницу на сайте главы азербайджанского государства. Соглашение было подписано 24 июня 2022 года в Баку. В рамках указа, Министерству иностранных дел Азербайджана поручено уведомить российскую сторону о выполнении всех необходимых внутригосударственных процедур для вступления в силу соглашения. Б.Рустамбеков

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