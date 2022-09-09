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Внешняя политика 09.09.2022 16:54

Президент Азербайджана утвердил соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственное соглашение с Россией «О сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности».

Текст указа опубликован в пятницу на сайте главы азербайджанского государства.

Соглашение было подписано 24 июня 2022 года в Баку.

В рамках указа, Министерству иностранных дел Азербайджана поручено уведомить российскую сторону о выполнении всех необходимых внутригосударственных процедур для вступления в силу соглашения.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, РФ, СОГЛАШЕНИЕ


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