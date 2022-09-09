Увеличение закупочных цен на хлопок в Азербайджане позволит заработать фермерам дополнительно 30 млн манатов - Минсельхоз

Последнее увеличение закупочных цен на хлопок-сырец в Азербайджане на 50 манат за тонну позволит фермерам заработать дополнительно около 30 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минсельхозе.

Как сообщалось ранее, в августе текущего года в Азербайджане увеличена закупочная цена на хлопок-сырец.

Так за тонну хлопка 1-го сорта продукции закупочная цена составит 800 манатов, 2-го сорта - 780 манатов, 3-го сорта - 740 манатов, 4-го сорта - 700 манатов.

Закупочная цена на хлопок-сырец в 2022 году повышается второй. Так в январе 2022 года было принято о повышении закупочной цены на 50 манатов. Таким образом в 2022 году в целом закупочные цены на хлопок-сырец в Азербайджане увеличились на 100 манатов.

«Кроме этого, фермеры могут рассчитывать на получение субсидии в размере 170 манат за каждую тонну сданного хлопка-сырца», - подчеркнули в ведомстве.

По данным Минсельхоза, в текущем году под хлопок засеяно более 100 тыс. гектаров площадей. Сбор урожая начинается в сентябре.

Б.Рустамбеков