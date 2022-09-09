Последний ответ Ирана на предложения ЕС - шаг назад в переговорах по СВПД - Блинкен

Несмотря на достигнутый определенный прогресс в переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, США в настоящий момент видят этот процесс отброшенным назад из-за позиции Ирана, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"В последние недели нам удалось продвинуться по ряду пунктов. Иран отказался от некоторых требований, которые не связаны с самим соглашением. Тем не менее, его последний ответ - это шаг назад", - сказал Блинкен в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе, где находился с визитом в НАТО.
Отвечая на вопрос, он сообщил, что американская сторона ознакомилась с недавним ответом Тегерана на предложения Европейского союза.
"Конечно, мы не согласимся с соглашением, которое не учитывает наших пожеланий. Иран, в частности, добивается того, что не имеет никакого отношения к СВПД. Мы не подпишем соглашение, не отвечающее интересам нашей национальной безопасности. То, что мы наблюдаем сейчас, представляется шагом назад", - объяснил госсекретарь США.
Предыдущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.
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