Турция была вправе оставить у себя 32 из 87 судов с украинским зерном - Путин

Россия не может влиять на направления морских поставок украинского зерна, но следит за маршрутами, и ее данные подтверждают, что лишь 3% объемов уходят в беднейшие страны Африки, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я говорил об этом (о направлениях морских поставок украинского зерна - ИФ) на форуме (Восточном экономическом форуме - ИФ). Сейчас мы слышим, что некоторые наши партнеры подвергают сомнению то, что было сказано по этим поставкам зерновых с Украины. Но у нас каждый ход записан, здесь ошибок никаких нет", - сказал он на совещании с постоянными членами СБ РФ.
По словам Путина, из 87 кораблей, которые вышли из украинских портов с зерном, 32 остались в Турции.
Путин подчеркнул, что "это - абсолютно нормально, потому что Турция - это страна-организатор всего этого процесса и безусловно имеет на это право".
Президент привел данные, что еще по три корабля отправились в ЮАР и Израиль, семь - в Египет, 30 - в ЕС и только два - в беднейшие страны по продовольственным программам ООН: в Йемен и Джибути.
"Это - 60 тыс. тонн и всего 3%", - подчеркнул глава государства.
Президент Азербайджана утвердил соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности
Строительство центра ASAN в Шуше завершится в 2023 году
Нормализация отношений между Баку и Ереваном не имеет альтернативы – Мустафаев
Министры энергетики стран ЕС выступают против потолка цен только на газ РФ
Банк Англии перенесет заседание на неделю в связи с кончиной Елизаветы II
Увеличение закупочных цен на хлопок в Азербайджане позволит заработать фермерам дополнительно 30 млн манатов - Минсельхоз
Власти Таиланда планируют с 1 октября отменить все ограничения, связанные с пандемией
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составила почти 490$
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Caspian Energy Club организовали бизнес-тур в Шеки
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично