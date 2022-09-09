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СНГ 09.09.2022 18:09

Путин заявил о готовности безвозмездно передать беднейшим странам скопившиеся на складах калийные удобрения, в том числе белорусские

Президент РФ Владимир Путин поручил МИД России проработать вопрос о бесплатном предоставлении российских калийных удобрений развивающимся странам, которые в них нуждаются.

"Большое количество наших удобрений скопилось, там сотни тысяч тонн, в некоторых портах европейских стран. Наши производители, речь идет, прежде всего, о калийных удобрениях, готовы на бесплатной основе передать их развивающиеся страны, которые остро нуждаются в этих удобрениях", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ в пятницу.

Президент попросил МИД проработать и этот вопрос.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, УДОБРЕНИЯ, ПЕРЕДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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