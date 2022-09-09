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СНГ 09.09.2022 18:12

Норов утвержден в должности главы МИД Узбекистана

Владимир Норов, с апреля исполнявший обязанности министра иностранных дел Узбекистана, утвержден на этом посту в соответствии с указом президента страны Шавката Мирзиеева, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в администрации главы государства.

Ранее Законодательная (нижняя) палата Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана на планарном заседании одобрила кандидатуру Норова на должность главы МИД.

Президент в июне своим указом возложил на заместителя министра иностранных дел страны Норова исполнение обязанностей главы внешнеполитического ведомства Узбекистана. Прежний глава МИД страны Абдулазиз Камилов, занимавший этот пост с 2012 года, был назначен Мирзиеевым заместителем секретаря Совета Безопасности при президенте Узбекистана по вопросам внешней политики и безопасности.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИД, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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