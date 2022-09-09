Норов утвержден в должности главы МИД Узбекистана

Владимир Норов, с апреля исполнявший обязанности министра иностранных дел Узбекистана, утвержден на этом посту в соответствии с указом президента страны Шавката Мирзиеева, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в администрации главы государства.

Ранее Законодательная (нижняя) палата Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана на планарном заседании одобрила кандидатуру Норова на должность главы МИД.

Президент в июне своим указом возложил на заместителя министра иностранных дел страны Норова исполнение обязанностей главы внешнеполитического ведомства Узбекистана. Прежний глава МИД страны Абдулазиз Камилов, занимавший этот пост с 2012 года, был назначен Мирзиеевым заместителем секретаря Совета Безопасности при президенте Узбекистана по вопросам внешней политики и безопасности.