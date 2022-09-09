Глава Евросовета: странам ЕС потребуются еще встречи для решения проблем в сфере энергетики

Странам ЕС потребуется провести еще встречи, чтобы согласовать позицию по ключевым вопросам, связанным с энергетикой, заявил в пятницу председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Я убежден, что нужны еще совещания, обсуждения, чтобы найти путь вперед", - сказал он на пресс-конференции в Берлине.

Он напомнил, что Европе предстоит решить вопросы о том, как снизить потребление энергоресурсов, гарантировать поставки энергоносителей и добиться снижения цен на них.