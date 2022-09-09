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ТЭК 09.09.2022 19:12

Глава Евросовета: странам ЕС потребуются еще встречи для решения проблем в сфере энергетики

Странам ЕС потребуется провести еще встречи, чтобы согласовать позицию по ключевым вопросам, связанным с энергетикой, заявил в пятницу председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Я убежден, что нужны еще совещания, обсуждения, чтобы найти путь вперед", - сказал он на пресс-конференции в Берлине.

Он напомнил, что Европе предстоит решить вопросы о том, как снизить потребление энергоресурсов, гарантировать поставки энергоносителей и добиться снижения цен на них.

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Тэги: ЕВРОПА, ЭНЕРГЕТИКА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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