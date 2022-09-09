Балтфлот РФ задействовал более 10 боевых кораблей и авиацию на учениях по ПВО в Калининградской области

Более 10 боевых кораблей совместно с авиацией провели учения по противовоздушной обороне (ПВО) в Калининградской области, сообщили в пятницу в пресс-службе Балтийского флота.
"Учебные задачи отрабатывали экипажи корветов, малых ракетных кораблей и катеров, а также малых противолодочных кораблей и тральщиков. Всего к плановому мероприятию боевой подготовки привлекалось более 10 надводных кораблей Балтийского флота", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что налет авиации условного противника имитировали бомбардировщики Су-24 и Су-30СМ морской авиации Балтийского флота.
"По замыслу учения, средствами радионаблюдения был выявлен подлёт авиации условного противника к пункту базирования. Корабли были приведены в готовность к применению средств ПВО, боевые расчеты начали приём и анализ данных по воздушной обстановке", - сообщили в БФ.
По данным флота, после того, как операторы боевых постов классифицировали воздушные цели, они были условно уничтожены расчётами корабельных зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов.
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