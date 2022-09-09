Нефть ускорила рост, Brent торгуется у $91,6 за баррель

Цены на нефть ускорили подъем вечером в пятницу, восстанавливаясь после падения до семимесячных минимумов.
Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 мск подорожали на $2,41 (2,7%) - до $91,56 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $2,26 (2,71%) - до $85,8 за баррель.
В среду обе марки падали до минимумов с января на опасениях, что ужесточение денежно-кредитной политики Центробанками обрушит мировую экономику и спрос на нефть. Однако затем цены подросли из-за рисков сокращения поставок топлива из России и других стран.
Восстановление котировок поддерживается снижением курса доллара. Долларовый индекс, отслеживающий динамику американской валюты к шести крупнейшим валютам мира, в пятницу снижается на 0,6%, повышая привлекательность нефти и другого сырья для держателей других валют.
Кроме того, нефтяные котировки следуют вверх за ценами на газ в Европе, достигшими почти 210 евро за МВт.ч, что соответствует примерно $360 за баррель, отметил аналитик RBC Capital Markets Майкл Тран.
"Это астрономические цены, почти в 15 раз выше среднего. Это может обеспечить дополнительный спрос в районе 300 тыс. баррелей нефти в сутки", - отметил аналитик.
Балтфлот РФ задействовал более 10 боевых кораблей и авиацию на учениях по ПВО в Калининградской области
Завершились учения «TurAz Qartalı-2022»
Баку и Москва подчеркнули важность полного выполнения положений трехсторонних заявлений
В Уфе горит торговый центр, площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м. - МЧС
Власти Таиланда планируют с 1 октября отменить все ограничения, связанные с пандемией
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
Одно из уголовных дел в отношении экс-президента Молдавии Додона передано в суд
США ввели санкции против иранского министерства разведки и его главы
Еврокомиссия советует странам ЕС пересмотреть признание виз, выданных ранее гражданам РФ
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Caspian Energy Club организовали бизнес-тур в Шеки
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично