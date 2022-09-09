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Оборона 09.09.2022 19:45

Завершились учения «TurAz Qartalı-2022»

Завершились совместные летно-тактические учения "TurAz Qartalı-2022", проводимые в нашей стране с участием ВВС Азербайджана и Турции.

"Азербайджанские военные летчики, используя преимущества тактико-технических характеристик своих боевых самолетов, профессионально выполнили поставленные перед ними задачи совместно с военными летчиками Турции", - сообщили в Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что в ходе учений "выполнялись поражения условных воздушных и наземных целей противника, сложные пилотажные и боевые маневры на малых и средних высотах, а также другие задачи в рамках различных эпизодов".

Совместные летно-тактические учения "TurAz Qartalı-2022" стартовали 5 сентября.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВВС, ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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