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Макроэкономика 09.09.2022 21:17

Цены на сахар в РФ в августе повысились на 2,4%, с начала года - на треть - Росстат

Сахар в РФ в августе по сравнению с июлем этого года подорожал на 2,4%, сообщил Росстат в пятницу.

В 72 регионах рост составил от 0,3% до 9,1%, в двух регионах цены не изменились, в 11 - снизились на 0,1-5,3%.

С начала года цены на сахар в РФ выросли на 33,9%, по сравнению с августом прошлого года - на 45%.

В августе в зоне роста оказались и цены на хлеб и хлебобулочные изделия. По сравнению с июлем они повысились на 0,3%, с начала года - на 12,05%, в годовом выражении - на 18,1%.

Кроме того, баранина подорожала на 1,1%, зеленый чай - на 0,9%, печенье, мороженые кальмары - на 0,8%, икра лососевых рыб, мороженые креветки, мясные консервы для детского питания - на 0,7%.

В целом продукты питания в РФ в августе по сравнению с июлем подешевели на 1,5% (с учетом алкогольных напитков - на 1,4%). С начала года цены на них выросли на 9,35%, по сравнению с августом прошлого года - на 16,6%.

Так, цены на пшено снизились на 3,4%, гречневую крупу - на 3,1%, манку и подсолнечное масло - на 1,5%, шоколадные конфеты - на 1,4%, курятину - на 1,3%, пшеничную муку, горох и фасоль - на 1,2%.

По данным Росстата, в августе из плодоовощной продукции больше всего подешевела свекла - на 24,8%. Причем в 36 субъектах цены упали на 20,1-30%, в 21 - на 30,1-44,5%.

Цены на морковь снизились на 24,2%, картофель - на 22,7%, капусту - на 22,5%, огурцы - на 22,2%, помидоры - на 18,5%, виноград - на 18,3%, лук - на 14,9%, бананы - на 11,6%. Морковь в 33 регионах стала дешевле на 20,1-30%, в 25 - на 30,1-41,7%. Картофель в 43 регионах подешевел на 20,1-30%, в 16 - на 30,1-45,9%. Цены на капусту в 32 регионах снизились на 20,1-30%, в 8 - на 30,1-34,4%.

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Тэги: РОССИЯ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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