Цены на бензин в РФ в августе выросли на 0,32% после снижения на 0,05% в июле - Росстат

Потребительские цены на бензин в РФ в августе 2022 года впервые с февраля этого года перешли к росту, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,32% после снижения на 0,05% в июле, на 0,14% в июне, на 0,18% в мае, на 0,2% в апреле, на 0,15% в марте, следует из сообщения Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Еще ранее цены на бензин в РФ росли на 0,11% в феврале, на 0,92% в январе, на 0,9% в декабре 2021 года, на 0,97% в ноябре, на 0,62% в октябре, снизились на 0,39% в сентябре, увеличились на 1,4% в августе прошлого года.
По сравнению с августом 2021 года бензин в августе этого года подорожал на 2,71%.
Цены на дизельное топливо в августе относительно июля выросли на 0,4% после того, как увеличились на 0,1% в июле, оставались неизменными в июне и мае, снизились по 0,5% в апреле и марте, выросли на 1% в феврале и на 1,7% в январе.
Как сообщалось, по итогам 2021 года цены на бензин в РФ выросли на 8,84%, превысив темпы инфляции (8,39%). В 2020 году цены на бензин в России увеличились значительно ниже инфляции (составившей 4,9%) - на 2,5%.
Балтфлот РФ задействовал более 10 боевых кораблей и авиацию на учениях по ПВО в Калининградской области
Завершились учения «TurAz Qartalı-2022»
Баку и Москва подчеркнули важность полного выполнения положений трехсторонних заявлений
В Уфе горит торговый центр, площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м. - МЧС
Власти Таиланда планируют с 1 октября отменить все ограничения, связанные с пандемией
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
Одно из уголовных дел в отношении экс-президента Молдавии Додона передано в суд
США ввели санкции против иранского министерства разведки и его главы
Еврокомиссия советует странам ЕС пересмотреть признание виз, выданных ранее гражданам РФ
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Caspian Energy Club организовали бизнес-тур в Шеки
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично