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ТЭК 09.09.2022 22:10

Цены на бензин в РФ в августе выросли на 0,32% после снижения на 0,05% в июле - Росстат

Потребительские цены на бензин в РФ в августе 2022 года впервые с февраля этого года перешли к росту, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,32% после снижения на 0,05% в июле, на 0,14% в июне, на 0,18% в мае, на 0,2% в апреле, на 0,15% в марте, следует из сообщения Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Еще ранее цены на бензин в РФ росли на 0,11% в феврале, на 0,92% в январе, на 0,9% в декабре 2021 года, на 0,97% в ноябре, на 0,62% в октябре, снизились на 0,39% в сентябре, увеличились на 1,4% в августе прошлого года.

По сравнению с августом 2021 года бензин в августе этого года подорожал на 2,71%.

Цены на дизельное топливо в августе относительно июля выросли на 0,4% после того, как увеличились на 0,1% в июле, оставались неизменными в июне и мае, снизились по 0,5% в апреле и марте, выросли на 1% в феврале и на 1,7% в январе.

Как сообщалось, по итогам 2021 года цены на бензин в РФ выросли на 8,84%, превысив темпы инфляции (8,39%). В 2020 году цены на бензин в России увеличились значительно ниже инфляции (составившей 4,9%) - на 2,5%.

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Тэги: РОССИЯ, БЕНЗИН, ЦЕНЫ, РОССТАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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