США ввели санкции против иранского министерства разведки и его главы

США ввели ограничительные меры против министерства разведки и национальной безопасности Ирана и его главы - Сейеда Эсмаила Хатиба, говорится в заявлении американского Минфина, распространенном в пятницу.

Вашингтон утверждает, что иранское ведомство под руководством Хатиба стоит за серией кибератак на США и их союзников, и что оно совершает их с 2007 года на государственные и частные организации по всему миру. В Минфине США считают, что иранское министерство несет ответственность, в том числе, за атаку в июле 2022 на компьютерные сети правительства Албании.

Таким образом, в пятницу Управление по контролю над иностранными активами Минфина вносит в санкционный список само ведомство и его руководителя - "за ответственность или соучастие, прямо или косвенно, в кибердеятельности, которая с достаточной степенью вероятности может привести к значительной угрозе для национальной безопасности Соединенных Штатов".

Занесение в санкционный список OFAC предусматривает замораживание активов и запрет на осуществление транзакций с этими структурами.