Курс биткойна поднялся выше $21 тыс. впервые за две недели

Биткойн подорожал почти на 10% в ходе торгов в пятницу, поднявшись выше $21 тыс. впервые с конца августа на фоне восстановления спроса на рисковые активы.

Курс биткойна на 19:46 мск пятницы увеличился на 9,6% и составил $21,218 тыс.

Криптовалюты дорожают вместе с глобальными акциями благодаря оптимизму трейдеров, вызванному снижением инфляционных ожиданий в преддверии публикации данных об августовской инфляции в США на следующей неделе, пишет MarketWatch.

"Чрезмерный оптимизм может быть опасен", - предупредил Юя Хасегава, аналитик криптовалютного рынка в BitBank.

По оценкам основателя Fairlead Strategies Кэти Стоктон, с точки зрения технического анализа уровень долгосрочной поддержки биткойна не изменился и находится в районе $19,500 тыс.