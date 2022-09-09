Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

08.09 $/bbl +/- WTI 82.31 +0.37 Brent 88.29 +0.29

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 09.09.2022 21:55

Курс биткойна поднялся выше $21 тыс. впервые за две недели

Биткойн подорожал почти на 10% в ходе торгов в пятницу, поднявшись выше $21 тыс. впервые с конца августа на фоне восстановления спроса на рисковые активы.

Курс биткойна на 19:46 мск пятницы увеличился на 9,6% и составил $21,218 тыс.

Криптовалюты дорожают вместе с глобальными акциями благодаря оптимизму трейдеров, вызванному снижением инфляционных ожиданий в преддверии публикации данных об августовской инфляции в США на следующей неделе, пишет MarketWatch.

"Чрезмерный оптимизм может быть опасен", - предупредил Юя Хасегава, аналитик криптовалютного рынка в BitBank.

По оценкам основателя Fairlead Strategies Кэти Стоктон, с точки зрения технического анализа уровень долгосрочной поддержки биткойна не изменился и находится в районе $19,500 тыс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, КРИПТОВАЛЮТЫ, ЦЕНА, РОСТ


Похожие новости


Биткойн падает почти на 8%, рекордными темпами за два месяца Криптовалюты дешевеют на фоне информации ФРС о намерении повышать ставки Биткойн поднялся выше $22 тыс. впервые за месяц Farfetch начнет принимать оплату от VIP-клиентов в криптовалютах Курс биткойна опустился до минимума более чем за месяц Биткойн торгуется ниже $41 тыс. на фоне роста доходности гособлигаций США

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az