Одно из уголовных дел в отношении экс-президента Молдавии Додона передано в суд

Прокуроры направили в суд одно из уголовных дел в отношении бывшего президента Молдавии Игоря Додона, сообщила в пятницу пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

"Прокуратура проинформировала общественность 9 августа 2022 года об окончании уголовного расследования. После этого и бывшему главе государства, и его защитникам была предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного дела. Так, после ознакомления с материалами уголовного дела сторона защиты сформулировала требования и меры по завершению уголовного расследования. После их проверки прокуратура составила обвинительное заключение и направила дело в суд", - говорится в сообщении.

Обвинение в адрес бывшего главы государства касается его действий в период с 2008 по 2009 годы, когда он занимал пост вице-премьера, министра экономики. Его обвиняют по статье о "превышении служебных полномочий публичным лицом в интересах организованной преступной группы".

Согласно обвинению, занимая высокую государственную должность, Додон выдал заключение, на основании которого в мае 2008 года был подписан договор о закупке электроэнергии для Молдавии. Это было сделано в условиях, когда госкомпания "Энергоком" уже подписала договоры на поставку электроэнергии по цене на 29% дешевле, чем по новому договору. В результате указанных действий Акционерному обществу "Энергоком" был причинен особо крупный ущерб в размере около $12 млн. Эти деньги впоследствии были переведены на счета оффшорных компаний. Кроме нанесения ущерба бюджету, подписание договора в новых условиях привело к повышению тарифов на электроэнергию, что привело к нанесению ущерба потребителям.

Додон виновным себя не признает. Дело против себя он называет сфабрикованным и считает, что его оправдают.

Додон был задержан 24 мая, а с 26 мая он находится под домашним арестом. Ему предъявили обвинение по четырем статьям УК Молдавии - "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена".

Додон и его партия считают уголовное дело в его отношении "политической расправой" со стороны нынешнего президента Молдавии Майи Санду и "давлением на оппозицию".

Санду категорически отвергает свою причастность к рассмотрению уголовного дела в отношении Додона. Она призвала прокуроров "рассматривать это дело максимально прозрачно и в строгом соответствии с законом".