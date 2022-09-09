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Происшествия 09.09.2022 22:28

В Уфе горит торговый центр, площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м. - МЧС

Торговый центр "Меркурий" горит в Уфе, пожар охватил 1,5 тыс. квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии в пятницу.

"По предварительным данным, площадь пожара - 1,5 тыс. "квадратов". Пострадавших, по нашим данным, пока нет", - сказали в МЧС.

Информация о пожаре в ТРЦ "Меркурий" по улице Кольцевой в Уфе поступила в 20:36 по бакинскому времени. Тушение ведется по повышенному третьему рангу пожара. К ликвидации пожара привлечены 78 человек и 28 единиц техники, сообщили в ведомстве.

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Тэги: РОССИЯ, УФА, ТЦ, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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