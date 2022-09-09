В Уфе горит торговый центр, площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м. - МЧС

Торговый центр "Меркурий" горит в Уфе, пожар охватил 1,5 тыс. квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии в пятницу.

"По предварительным данным, площадь пожара - 1,5 тыс. "квадратов". Пострадавших, по нашим данным, пока нет", - сказали в МЧС.

Информация о пожаре в ТРЦ "Меркурий" по улице Кольцевой в Уфе поступила в 20:36 по бакинскому времени. Тушение ведется по повышенному третьему рангу пожара. К ликвидации пожара привлечены 78 человек и 28 единиц техники, сообщили в ведомстве.