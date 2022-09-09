В Уфе горит торговый центр, площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м. - МЧС

Торговый центр "Меркурий" горит в Уфе, пожар охватил 1,5 тыс. квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии в пятницу.
"По предварительным данным, площадь пожара - 1,5 тыс. "квадратов". Пострадавших, по нашим данным, пока нет", - сказали в МЧС.
Информация о пожаре в ТРЦ "Меркурий" по улице Кольцевой в Уфе поступила в 20:36 по бакинскому времени. Тушение ведется по повышенному третьему рангу пожара. К ликвидации пожара привлечены 78 человек и 28 единиц техники, сообщили в ведомстве.
Балтфлот РФ задействовал более 10 боевых кораблей и авиацию на учениях по ПВО в Калининградской области
Завершились учения «TurAz Qartalı-2022»
Баку и Москва подчеркнули важность полного выполнения положений трехсторонних заявлений
Министры финансов стран ЕС дали Украине гарантии для получения 5 млрд евро в виде льготных кредитов
Цены на бензин в РФ в августе выросли на 0,32% после снижения на 0,05% в июле - Росстат
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
Одно из уголовных дел в отношении экс-президента Молдавии Додона передано в суд
США ввели санкции против иранского министерства разведки и его главы
Еврокомиссия советует странам ЕС пересмотреть признание виз, выданных ранее гражданам РФ
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Caspian Energy Club организовали бизнес-тур в Шеки
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично