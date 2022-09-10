Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле в пятницу своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы

Министерство обороны Азербайджана в субботу утром сообщило об обстреле в пятницу своих позиций со стороны вооруженных сил Армении в районе азербайджано-армянской границы.

«За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района на азербайджано-армянской государственной границе несколько раз подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли «адекватные ответные меры».

Р.Керимов