Гасанов приказал военным быть готовыми к пресечению провокаций противника

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в ходе служебного совещания на Центральном командном пункте в субботу приказал военным быть готовыми к немедленному и решительному пресечению любой возможной провокации противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
«Особо подчеркнув напряженность, которая может возникнуть в результате интенсивных обстрелов вооруженными силами Армении позиций нашей армии в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов в последнее время, министр обороны отдал приказ о готовности к немедленному и решительному пресечению любых провокаций», - говорится в сообщении военного ведомства.
В нем отмечается, что служебное совещание прошло под руководством министра обороны с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, а также привлеченных посредством видеосвязи командиров воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре.
Его участники тщательно проанализировали оперативную обстановку и текущую ситуацию на азербайджано-армянской государственной границе и в районе временного размещения российского миротворческого контингента, сообщили в Минобороны Азербайджана.
Р.Керимов
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