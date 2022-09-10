Количество случаев COVID-19 в мире приближается к 608 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 607 млн 977 тыс. 873, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 512 тыс. 856 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 95 млн 224 тыс. 801 и 1 млн 50 тыс. 290.
Индия - 44 млн 490 тыс. 283 и 528 тыс. 139.
Франция - 34 млн 898 тыс. 909 и 155 тыс. 508.
Бразилия - 34 млн 516 тыс. 739 и 684 тыс. 813.
Германия - 32 млн 452 тыс. 250 и 148 тыс. 299.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы составил 835,8. В Индии на 1 млн жителей скончались 375 человек, Бразилии - 3 тыс. 173, Франции - 2 тыс. 355, Германии - 1 тыс. 758. Сведения по США отсутствуют.
Также в мире за время пандемии сделали 12 млрд 190 млн 363 тыс. 114 инъекций вакцин против COVID-19.
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